نوير : تركيزي على الثلاثية فقط

أكد مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، عدم نيّته التراجع عن قرار الاعتزال الدولي.

وأوضح نوير، صاحب الـ40 عامًا، في تصريحات لشبكة «زد دي أف» التلفزيونية، أنه لا يشعر بأي ضغوط نتيجة الجدل المستمر حول إمكانية عودته للمشاركة في كأس العالم 2026، المقررة في أمريكا، والمكسيك وكندا، نافيًا في الوقت ذاته وجود خلاف مع يوليان ناجلسمان، مدرب «المانشافت».

وقال نوير :«كأس العالم ستنظم، لكني لست منخرطًا فيها على الإطلاق حاليًا، ولست جزءًا من هذا الأمر، لذا سأكتفي بمتابعة البطولة من بعيد»، مبينًا أن تركيزه ينصب بشكل كامل على البايرن، مشيرًا إلى أنه يستمتع بالحضور ضمن صفوف الفريق والمنافسة على كافة الألقاب».

وأضاف الحارس المتوج بلقب مونديال 2014 :«تنتظرنا العديد من المباريات المهمة والحاسمة، وأنا أحاول فقط الاستمتاع بتلك اللحظات مع الفريق في الوقت الراهن».

وفيما يتعلق بمستقبله مع البايرن الذي يسعى لتحقيق الثلاثية، بيّت نوير أنه سيتخذ قراره بشأن تجديد عقده لموسم إضافي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وردًا على تصريحات لوثار ماتيوس، القائد السابق لمنتخب ألمانيا، التي كشف فيها عن توتر العلافة بينه وبين ناجلسمان، تابع نوير :«ليس لدينا علاقة سيئة، بل علاقتنا جيدة، ومهما قال الناس عن ذلك من الخارج، فلا أعتقد أنه يهتم، وأنا كذلك، ولهذا السبب كلانا هادئان تمامًا حيال هذا الأمر».

يُذكر أن نوير أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب بطولة أمم أوروبا 2024، لكن النقاشات تجددت حول إمكانية عودته بعد تعرض مارك أندريه تير شتيجن، الحارس الأول الحالي، لإصابات عدة، تزامنًا مع استمرار الأول في تقديم مستويات عالية، كان أحدثها خلال الفوز على ملعب ريال مدريد 2ـ1، في دوري أبطال أوروبا.