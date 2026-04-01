من هو نجوموها أصغر هداف في ليفربول؟

ولد ريو شيما نجوموها، موهبة فريق ليفربول الأول لكرة القدم، في مدينة نيوهام الإنجليزية بتاريخ 29 أغسطس 2008.

نشأ في بيئة عائلية داعمة وتعود أصول والده إلى نيجيريا ووالدته من مستعمرة جوادلوب الفرنسية ويحمل الجنسيتين النيجيرية والفرنسية.

تلقى الفتى الأسمر تعليمه في مدرسة كينجسفورد المجتمعية، وبدأ ممارسة كرة القدم في سن مبكرة جدًا، إذ كان يقضي ساعات طويلة في التدريب داخل أقفاص «باورليج» المحلية.

كان شقيقه الأكبر معلمه الأول وتلقى دروسه الكروية الأولى على يديه حين واظب جيمس على تدريبه يوميًا بين عامي 2010 و2018، كما أشرف على تطوير مهاراته الفنية المدرب سول إيزاكسون هيرست خلال وجوده في أكاديمية تشيلسي، وكان هيرست من أوائل الذين تنبؤوا بمستقبله المهني نظرًا لقدرته العالية على الاحتفاظ بالكرة والمراوغة في المساحات الضيقة.

انضم نجوموها إلى صفوف ليفربول في 4 سبتمبر 2024 قادمًا من تشيلسي بعد مسيرة حافلة في الفئات السنية، حيث حقق لقب كأس الدوري الإنجليزي تحت 17 عامًا مع النادي اللندني في عام 2024، وسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول لليفربول في 11 يناير 2025 بمباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد أكرينجتون ستانلي، ليصبح أصغر لاعب يبدأ مباراة أساسيًا في تاريخ النادي.

دوّن الفتى الموهوب البالغ طوله 1.70م اسمه في سجلات الأرقام القياسية كأصغر هداف في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز عندما أحرز هدف الفوز ضد نيوكاسل يونايتد في 25 أغسطس 2025 وهو في عمر 16 عامًا و361 يومًا.

ووقع اللاعب أول عقد احترافي له مع النادي في سبتمبر 2025 لمدة 3 أعوام، وشارك في 14 مباراة خلال موسم 2025ـ2026 ضمن منافسات الدوري.

ونجح في تعزيز سجله التهديفي، السبت، بافتتاح التسجيل لليفربول عند الدقيقة 37 من زمن المباراة التي جمعته بضيفه فولهام على ملعب أنفيلد، حيث سدد كرة مقوسة سكنت الشباك لتنتهي المواجهة بفوز الأحمر بنتيجة 2ـ0.