القادسية.. الإصابة تنهي موسم فايجل

يعاني الألماني جوليان فايجل، مدافع فريق القادسية الأول لكرة القدم، من إصابة في الحوض تهدد بغيابه إلى نهاية الموسم، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن فايجل يعاني من إصابة في الحوض تعرض لها في مواجهة الاتفاق ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، التي خسرها فريقه 2ـ3، الأحد الماضي.

وغاب فايجل أمام ضمك خلال التعادل 1ـ1، الخميس، ضمن الجولة الـ 28 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

ولعب فايجل «30 عامًا» منذ انضمامه إلى القادسية الصيف الماضي قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ، 28 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفًا وصنع 4.

ويمتلك الفريق 61 نقطة، يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب.