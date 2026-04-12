الاتحاد.. الشهري خارج حسابات كونسيساو

خرج صالح الشهري، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، من حسابات مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، أمام الوحدة الإماراتي في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وكشف المصدر ذاته عن أن المهاجم الدولي سيواصل برنامجه العلاجي.

وتعرض الشهري إلى إصابة في عضلة الساق اليمنى خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في معسكر مواجهتي مصر وصربيا التجريبيتين مارس الماضي.

وكانت «الرياضية» أشارت في 6 أبريل عن شكوك حول إمكانية مشاركة اللاعب في الأدوار النهائية من البطولة، التي تُلعَب بنظام التجمع في جدة، بسبب حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

من جانبه، شعر مهند الشنقيطي بآلام في العضلة الخلفية مع بداية تدريبات الفريق، السبت، قبل أن يتلقى العلاج ويعود سريعًا مع اللاعبين.

ويجري الاتحاد تدريبه الرئيس، عصر الأحد، قبل مواجهة الوحدة، الثلاثاء، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.