النصر.. جلسة تحدد حالة العقيدي

يخضع نواف العقيدي، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء الأحد، إلى جلسة علاجية رفقة طبيب النادي تحدد حالة إصابته في العضلة الخلفية وحاجته إلى أشعة من عدمها، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن العقيدي شعر بآلام في التدريب الأخير قبل مواجهة الأخدود التي كسبها الأصفر 2ـ0 السبت، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

وكان من المفترض دخول العقيدي تمارين التسخين قبيل انطلاق مباراة الأخدود، برفقة زميله البرازيلي بينتو ماتيوس، الحارس الأساسي، لكنه شعر بآلام في العضلة الخلفية، وأبلغ بها الجهازين الفني والطبي اللذين قررا احترازيًا إعفاءه من الإحماء، خشية حدوث مضاعفات تفاقم حجم الإصابة.

إلى ذلك، يتسلم الجهاز الفني، الأحد، التقرير النهائي للإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع الفريق.

وسيكون مارتينيز أمام الاستمرار في الجلسات التأهيلية أو دخول التدريبات.

وكانت «الرياضية» أشارت وفق مصدر خاص، إلى أن مارتينيز اقترب من الجاهزية النهائية، على أن تشهد مواجهة الاتفاق، الأربعاء المقبل، في الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي عودته من جديد بعد غيابه الفترة الماضية.

وعاني مارتينيز من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية لحق به قبل فترة التوقف الدولية في مارس الماضي، وخضع على إثره إلى برنامج تأهيلي حال دون مشاركته في مباراة النجمة الماضية التي كسبها فريقه 5ـ2 في الجولة الـ27 من الدوري.

ولعب مدافع برشلونة السابق مع النصر الموسم الجاري، 34 مباراة بمجموع 2920 دقيقة في جميع المسابقات، سجل فيها 3 أهداف.

ويتصدر النصر قائمة دوري روشن السعودي قبل مواجهة السبت، برصيد 73 نقطة، قبل نهاية البطولة بست جولات.