كاشيما يُحلق بصدارة الدوري الياباني

ابتعد فريق كاشيما أنتلرز الأول لكرة القدم بصدارة جدول ترتيب مجموعة الشرق من الدوري الياباني الممتاز، بعد الفوز على مضيفه كاواساكي فرونتال 2ـ0، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ11.

ورفع كاشيما رصيده في الصدارة إلى 26 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط، عن إف سي طوكيو، صاحب المركز الثاني.

وحسم كاشيما أنتلرز الفوز في الشوط الثاني، بعدما تقدم يوما سوزوكي بهدف في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، ثم أضاف ليو الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وفي المباراة الثانية، فاز طوكيو فيردي على مضيفه أوراوا ريد دياموندز بركلات الترجيح بنتيجة 3ـ1، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 1ـ1.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل مطلع الشوط الثاني عن طريق ريوما هيدانو، ليمنح فريقه الأفضلية، وفي الدقيقة 74 نجح طوكيو فيردي في إدراك التعادل عبر ركلة جزاء نفذها إيتسوكي سومينو، قبل أن يتفوَّق طوكيو في ركلات الترجيح.

وتُعد نسخة الدوري الياباني الجارية نسخة استثنائية، وسيتم تغييرها، بسبب الانتقال من نظام الموسم الواحد داخل العام «فبراير ـ ديسمبر» إلى النظام الأوروبي «أغسطس ـ مايو».

وتلعب النسخة الاستثنائية لهذا الموسم بمشاركة 20 فريقًا من دوري الدرجة الأولى، يتم تقسيمهم إلى مجموعتين إقليميتين «شرق وغرب».