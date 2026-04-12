الجيل الجديد يخطف إعجاب الأسطورة

أبدى أولي هونيس، أسطورة كرة القدم الألمانية، إعجابه بالجيل الحالي لفريق بايرن ميونيخ، الذي نجح في تحطيم الرقم القياسي بتسجيل 105 أهداف خلال 29 جولة فقط من الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال هونيس البالغ من العمر 74 عامًا، عبر تصريحات صحافية بثّها الموقع الرسمي لبايرن ميونيخ، الأحد :«الألقاب هي الأهم في كرة القدم، وتأتي الأرقام القياسية في المرتبة الثانية، لكن حقيقة أن هذا الفريق تجاوز الآن رقمنا البالغ 101 هدف بعد مرور عقود طويلة، هي قصة تستحق الذكر».

وأضاف هونيس :«هؤلاء اللاعبون لا يتوقفون أبدًا، يواصلون الهجوم حتى بعد تسجيل الهدف الرابع أو الخامس، هذه هي الطريقة التي تتحطم بها الأرقام القياسية، والأهم من ذلك أنها الطريقة التي تجعل المشجعين سعداء مباراة تلو الأخرى».

وكان هونيس لاعبًا في صفوف النادي البافاري عندما تم تسجيل الرقم القياسي السابق في عام 1972 برصيد 101 هدف، إذ حرص اللاعب المخضرم، والرئيس السابق للبايرن على تهنئة الجيل الحالي بتجاوز ذلك الرقم الذي صمد لمدة 54 عامًا.

وسّجل جيل هونيس، الذي ضم أيضًا الأسطورتين جيرد مولر، وفرانز بيكنباور، إجمالي 101 هدف في موسم 1971ـ1972، بينما وصل الفريق الحالي لبايرن ميونيخ إلى 105 أهداف بعد 29 مباراة فقط، وذلك عقب انتصارهم الكاسح على سانت باولي بنتيجة 5ـ0 السبت، إذ كان ليون جوريتسكا، هو صاحب الهدف الذي حطم الرقم القياسي في الدقيقة 53 حين أصبحت النتيجة 2ـ0.