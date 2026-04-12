فهد بن جلوي يكرم الفائزين في «ذروة سنام»

كرّم الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن الفائزين في حفل «ذروة سنام» بنسختها الثالثة، السبت.

ونظم الاتحاد السعودي حفل التكريم في ميدان الجنادرية للهجن في الرياض بمجموع جوائز مالية تتجاوز مليون و 600 ألف ريال.

وشهد الحفل تكريم أبرز الكفاءات التي أسهمت في إثراء وتطوير رياضة الهجن في السعودية وتوزيع جوائز عدة فئات متنوعة، وهي: جائزة مضمر الموسم، وجائزة هجان الموسم، وجائزة أفضل صورة فوتوغرافية لثلاثة مراكز، وأفضل محلل تلفزيوني لثلاثة مراكز أيضًا، ومثلها جائزة أفضل تغطية في منصات التواصل الاجتماعي، ومثلها جائزة أفضل صانع محتوى.

واحتفل رئيس الاتحاد السعودي للهجن بأصحاب الإنجازات الخارجية الذين مثلوا السعودية في المحافل الدولية، إضافة إلى تكريم شركاء النجاح وداعمي الميادين الذين يقدمون الدعم اللوجستي والمادي لضمان استمرارية وتطور السباقات والفعاليات.