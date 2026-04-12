طباخ خاص يرافق السد إلى جدة

يرافق طباخ خاص فريق السد القطري الأول لكرة القدم خلال وجوده في جدة استعدادًا لمواجهة الهلال في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن النادي القطري أحضر معه «شيف» من الجنسية التونسية رفقة بعثته التي تضم 55 فردًا من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين، من أجل المحافظة على البرنامج الغذائي للفرقة التي يقودها الإيطالي روبرتو مانشيني.

وتستقر بعثة السد في فندق الريدز كارلتون الذي يبعد عن مدينة الملك عبد الله الرياضية 30 إلى 40 دقيقة تقريبًا بالسيارة.

من جانب آخر ، يجري الفريق تدريبه، الأحد، عند الـ 06:00 مساءً على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويواجه السد نظيره الهلال الإثنين على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.