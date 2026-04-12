دورتموند يُدين استقبال شلوتربيك

أبدى مسؤولو نادي بوروسيا دورتموند الألماني استياءهم الشديد من الاستقبال العدائي الذي تعرض له نيكو شلوتربيك، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من قبل بعض الجماهير، خلال الهزيمة أمام باير ليفركوزن بهدف دون رد، مساء السبت، في الدوري المحلي.

وأكد كارستن كريمن، المتحدث باسم مجلس إدارة دورتموند، الأحد، أنَّ كافة لاعبي الفريق يستحقون الدعم عند دخولهم أرض الملعب، مشيرًا إلى شعوره بالضيق تجاه ما حدث لشلوتربيك.

وأوضح نيكو كوفاتش، مدرب دورتموند، أنَّ هذا النوع من الاستقبال غير مقبول، مشددًا على أنَّ اللاعب التزم تجاه النادي، واستغراق وقت أطول في المفاوضات لا يُعد أمرًا سيئًا.

من جهته، كشف شلوتربيك، الجمعة الماضي، عن تعمده التروي في قرار التجديد، مبينًا أنَّ اقتناعه بخطة الإدارة، ورغبته في تحقيق الألقاب مع الفريق، وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ انضمامه في عام 2022.

وواجه الدولي الألماني صيحات وصافرات استهجان من قبل مشجعين متعصبين، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان تجديد عقده مع النادي حتى عام 2027.

وعلى الرغم من خروج دورتموند من الصراع على لقب الدوري الألماني، وتوديع كأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، ضمن الفريق بشكل كبير مقعدًا في النسخة المقبلة من دوري الأبطال باحتلاله المركز الثاني.