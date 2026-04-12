نوريس: أحقق حلم والدي في «فورمولا 1»

كشف لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، بطل العالم لموسم 2025 في الـ«فورمولا 1»، عن الأشخاص الذين كان لهم التأثير الأكبر في حياته، ومسيرته في رياضة المحركات، وذلك وفق ما أوضحه موقع «موترسبورت» العالمي المتخصص في رياضات المحركات.

وقال نوريس: «الرقم واحد هو والدي، كان لديه شغف بالسباقات عندما كان طفلًا، وعندما كبر لم يتمكن فعلًا من خوضها، لكنه عمل بجد ومنح الفرصة لي ولأخي للدخول إلى عالم السباقات، سمح لي بعيش حلمي».

وأضاف السائق البريطاني :«أتذكر أنني كنت ألعب على جهاز بلايستيشن مع والدي عندما كان عمري ثلاثة أو أربعة أعوام، كنا نلعب جران توريزمو. ومن هناك بدأ كل شيء فعليًا».

وأشار نوريس إلى أنه استلهم حُب سباقات السرعة، من أسماء أخرى، منهم، فالنتينو روسي، أسطورة «الموتو جي بي»، إذ كانت الدراجات النارية حبه الأول في رياضة المحركات، متابعًا :«فالنتينو روسي، شخص كنت أعده قدوة عندما كنت طفلًا، كنت مهتمًا بالدراجات النارية أكثر من السيارات عندما كنت أصغر سنًا».

وأردف نوريس: «ومن الأشخاص المؤثرين أيضًا زاك براون، شخص عملت معه لأعوام عديدة، لا أعتقد أنني سأجد شخصًا يعمل بقدر ما يعمل زاك، إذا قضيت يومًا معه، فستتمكنان من الحديث سويًا لخمس دقائق فقط، لأن بقية الوقت يكون بين مكالمات، واجتماعات، ورسائل بريد إلكتروني، ورسائل نصية وكل شيء آخر، أصبح من الصعب حتى أن نلعب جولة جولف معًا في الوقت الحالي، فهو شخص مُذهل للغاية وناجح جدًا، لذلك هو أحدهم».

خاض السائق البريطاني أولى مشاركاته في «فورمولا 1»، عام 2019 مع فريق مكلارين، وبقي مع فريق ووكينج منذ ذلك الحين، ليسهم في صعود الفريق من آخر الترتيب تقريبًا إلى تحقيق لقب بطولة الصانعين لموسمين متتاليين في عامي 2024 و2025، إلى جانب إحرازه لقبه الأول في بطولة العالم للسائقين.