تنظيم الإعلام والجامعة الإلكترونية تطلقان «الزمالة الرقمية»

أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية بالشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، برنامج «زمالة الإعلام الرقمي»، وذلك لتأهيل الكفاءات الإعلامية، ومواكبة التحولات الرقمية، بما يعزز احترافية القطاع الإعلامي.

وحسبما أوضحه حساب الهيئة الرسمي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الأحد، يهدف البرنامج إلى صقل المهارات والخبرات، لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة إنتاج محتوى إعلامي احترافي.

ويُعد برنامج «زمالة الإعلام الرقمي» منصة متقدمة تدمج بين العمق المعرفي، والممارسات المهنية، والتشريعية المعتمدة، بما يضمن تمكين القيادات الإعلامية من تقديم محتوى مسؤول ومنافس عالميًا.

وتتنوع الوحدات التدريبية في البرنامج، وتضم، الوعي الإعلامي والمسؤولية الوطنية، إدارة التواصل والمنصات الإعلامية، الذكاء الاصطناعي في الإعلام، الأنظمة والتشريعات الإعلامية، وأخيرًا مدخل في الصحافة الرقمية.

ويستهدف البرنامج عدة فئات، هي، المتخصصون والقياديون في مجالات الإعلام الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي، الصحافيون والممارسون في المؤسسات الإعلامية، وإدارات الإعلام والاتصال، طلبة تخصصات الإعلام والاتصال، والتسويق الرقمي، الراغبون في فهم أنظمة وتشريعات وممارسات الإعلام السعودي.

ويُمنح مجتازي مدة البرنامج المتمثّلة بـ«13 أسبوعًا» بنظام عن بُعد، شهادة زمالة معتمدة من الجامعة السعودية الإلكترونية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

وبدأ التسجيل في البرنامج، ويستمر حتى 29 أبريل الجاري.