الأهلي يختبر هوساوي قبل الدحيل

يجري زكريا هوساوي، ظهير أيسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الأحد، اختبارات طبية تحدد إمكانية دخوله قائمة مواجهة الدحيل القطري، الإثنين، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأكد المصدر ذاته، أن هوساوي دخل المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، جراء إصابة في الركبة أبعدته عن معسكر المنتخب السعودي في مارس الماضي.

وكانت فحوصات طبية خضع لها زكريا بعد استدعائه للدخول في معسكر المنتخب السعودي لمواجهتي مصر وصربيا التجريبيتين في فترة التوقف الأخيرة، بينت إصابته في الركبة، ما جعل الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر يستبعده من قائمته.

وغاب هوساوي عن المشاركة مع فريقه أمام ضمك والفيحاء، فيما لعب الموسم الجاري مع فريقه في 24 مباراة بجميع المسابقات، سجل هدفًا وصنع آخر.