قبل بايرن.. مبابي يغيب عن التدريبات

غاب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، عن التدريبات الجماعية مع زملائه، نتيجة ضربة تلقاها في الوجه أواخر مباراة فريقه أمام جيرونا «1ـ1» في الدوري المحلي، الجمعة الماضي، وفقًا لما أعلنه النادي الملكي، الأحد.

وأعلن النادي الإسباني غياب النجم الفرنسي عن التمارين عبر موقعه الإلكتروني، كاتبًا: «لم يتمكن مبابي الذي خضع لغرز فوق الحاجب الأيمن بعد مباراة جيرونا، من التدرب على أرض الملعب بسبب الآلام التي يعاني منها وكإجراء احترازي».

ويأتي غياب مبابي عن التدريبات قبل ثلاثة أيام، من زيارة ريال لملعب «أليانز أرينا» الخاص ببايرن ميونيخ الألماني، لخوض إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر الفريق الإسباني ذهابًا على أرضه 1ـ2.

وأنهى المهاجم الفرنسي مباراة جيرونا والجزء العلوي من الحاجب الأيمن ينزف بعد ضربة بالمرفق من المدافع البرازيلي فيتور رييس داخل منطقة الجزاء، اعتبرها الحكم غير متعمدة.

وأثارت هذه الحالة غضب ألفارو أربيلوا، مدرب الفريق، الذي اعتبر أنَّ الريال تضرر من التحكيم، قائلًا: «بالنسبة لي، إنها ركلة جزاء واضحة، هُنا أو على القمر. هذه حالة إضافية. لا أحد يفهم متى يتدخل VAR ومتى لا يتدخل. بدأ هذا الأمر يزيد عن حده مع الحكام».

وأظهر مبابي، هداف النادي الملكي برصيد 39 هدفًا في جميع المسابقات، حجم جرحه أمام 131 مليون متابع له على «إنستجرام»، الأحد، من دون أي رسالة أخرى، غير أنَّ مشاركته الأربعاء في ميونيخ ليست مهددة، حسبما أكد مصدر داخل النادي المدريدي.