الهند تودع مغنية أفلام بوليوود

توفيت المغنية الهندية الشهيرة آشا بوسلي، الأحد، عن عمر يناهز 92 عامًا في مومباي.

‭ ‬واشتهرت بوسلي بتنوعها الغنائي وموسيقاها المفعمة ‌بالحيوية في عدد ‌لا يحصى من ‌أفلام ⁠بوليوود.

‭ ‬وقال ⁠ناريندرا مودي، رئيس الوزراء، في رسالة على منصة إكس «أثَّرت رحلتها الموسيقية الاستثنائية، التي امتدت لعقود، تراثنا الثقافي ولمست قلوب عدد ⁠لا يحصى من ‌الناس ‌في أنحاء العالم».

وذكرت زاناي بوسلي، ‌حفيدة المغنية الراحلة في ‌وقت سابق، أنَّ جدتها نُقلت إلى مستشفى خاص في مومباي، مساء السبت، ‌بسبب إصابتها بالتهاب في الصدر وبالإرهاق. ‭ ‬

وبوسلي، التي امتدت ⁠مسيرتها ⁠لما يقرب من ثمانية عقود، هي الأخت الصغرى لمغنية أيقونية أخرى هي لاتا مانجيشكار.

‭ ‬وترشحت بوسلي لجائزتي جرامي وحصلت على جائزة داداساهيب فالكي، أرفع جائزة فنية في الهند وأيضًا على ثاني أعلى وسام مدني في الهند.