الهلال يتصدر مبيعات نخبة آسيا

تصدرت مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم والسد القطري، المقررة، الإثنين، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، مبيعات تذاكر دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، حتى ظهر الأحد، بواقع 14908، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أنه تم بيع 44 ألف تذكرة، وجاءت مباراة الأهلي والدحيل القطري، الإثنين، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في المركز الثاني بواقع 13808 تذاكر.

وجاء لقاء، الثلاثاء، بين الاتحاد و الوحدة الإماراتي في المركز الثالث، إذ بيعت 13782 تذكرة.

وجاءت مباراة شباب الأهلي الإماراتي وتراكتور الإيراني المقررة، الثلاثاء، في المركز الأخير حتى ظهر الأحد، بواقع 1400 تذكرة مباعة.