جدة تستقبل كرة آسيا

يركل لاعبو فرق الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، الكرة «باراديس»، التي أنتجتها شركة «كيلمي» الإسبانية، هذا الموسم، لصالح شريكها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتسجّل «باراديس»، التي وصلت أخيرًا إلى جدة، حضورها في باقي مواجهات دور الـ 16 من بطولة النخبة، وتستخدمها كذلك فرق دوري أبطال آسيا 2، الذي يُستأنف بمرحلة ربع النهائي.

وكانت الشركة المصمِّمة والمصنِّعة قد أشارت إلى استلهامها ألوان وتصميم الكرة الجديدة من «التنوع الثقافي والشغف الكروي الذي تتميز به القارة الآسيوية».

وأكدت الشركة الاعتماد في إنتاج الكرة على «أحدث التقنيات الرياضية لضمان أعلى مستويات الأداء».

وتستضيف جدة باقي مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، وتُجرى في مدينة دبي مباريات ربع ونصف نهائي دوري الأبطال 2.

وتأهلت فرق الهلال والأهلي والاتحاد إلى ثُمن نهائي النخبة، والنصر إلى ربع نهائي البطولة القارية الأخرى.