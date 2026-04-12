سندرلاند يضاعف جراح توتنام

واصل فريق توتنام هوتسبير الأول لكرة القدم ترنحه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجعل موقفه متأزمًا في صراعه من أجل البقاء بالمسابقة.

وخسر توتنام بهدف نظيف أمام مضيفه سندرلاند، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ32 للمسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق نوردي موكيلي، في حين عجز الفريق اللندني عن إدراك التعادل، ليدخل ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة.

وفشل توتنام في تحقيق أيّ انتصار بالبطولة خلال عام 2026، إذ يعود آخر فوز له في المسابقة إلى 29 ديسمبر الماضي، حينما تغلب 0ـ1، على مضيفه كريستال بالاس.

وتجمد رصيد توتنام، الذي تلقى خسارته الـ16 في البطولة هذا الموسم مقابل سبعة انتصارات، وتسعة تعادلات، عند 30 نقطة في المركز الـ 18، بفارق نقطتين خلف مراكز الأمان.

في المقابل، ارتفع رصيد سندرلاند، الذي حصد انتصاره الـ12 في البطولة مقابل 10 تعادلات، و10 هزائم، إلى 46 نقطة في المركز العاشر.