كريستال بالاس يقلبها على نيوكاسل

قلب فريق كريستال بالاس الإنجليزي الأول لكرة القدم، الأحد، تأخره بهدف، أمام نيوكاسل يونايتد، إلى فوز بنتيجة 2ـ1، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ32 للمسابقة.

ولم يتمكن نيوكاسل من الحفاظ على تقدمه بهدف ويليام أوسولا، في الدقيقة 43، بعدما أحرز جان فيليب ماتيتا هدف التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 80.

ومنح ماتيتا النقاط الثلاث لكريستال بالاس، عقب تسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

وتجمد رصيد نيوكاسل، الذي تلقى خسارته الثانية تواليًا والـ14 في البطولة خلال الموسم الجاري، مقابل 12 فوزًا و6 تعادلات، عند 42 نقطة في المركز الرابع عشر.

في المقابل، ارتفع رصيد كريستال بالاس، الذي حقق فوزه الـ11 في المسابقة الموسم الجاري، مقابل 9 تعادلات، و11 خسارة، إلى 42 نقطة في المركز الثالث عشر، متفوقًا بفارق الأهداف على منافسه.