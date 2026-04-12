ميرا تتوّج بلقب «لينز»

تُوِّجت الروسية ميرا أندريفا، لاعبة التنس، الأحد، بلقب فردي السيدات في بطولة لينز لكرة المضرب، المنظمة في النمسا.

وسجَّلت اللاعبة الروسية تفوقها على النمساوية أنستازيا بوتابوفا، منهية مجريات اللقاء بينهما في المباراة النهائية، بنتيجة «1ـ6، 6ـ4، و6ـ3».

وقبل المباراة النهائية للمسابقة، كانت ميرا المرشحة الأبرز للفوز باللقب، وسعت مطلع الأسبوع الجاري إلى تأكيد جدارتها.

وبفضل أدائها طوال مشاركتها في المسابقة، المنظمة على الملاعب الرملية، عزَّزت ميرا موقعها في المركز العاشر عالميًّا، إذ يُعد هذا هو الفوز الثالث لها في سجل لقاءاتها مع أنستازيا، التي حققت انتصارًا وحيدًا.