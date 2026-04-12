بعد النصر.. الأخدود يريح اللاعبين يومين

منح التونسي فتحي الجبال، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، لاعبيه راحة لمدة يومين بعد الخسارة أمام النصر 0ـ2، السبت، في الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويعاود لاعبو الفريق النجراني تدريباتهم، الثلاثاء، استعدادًا للقاء ضمك، الخميس بعد المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، لحساب الجولة الـ29 من الدوري.

وكانت الخسارة أمام النصر هي الأولى للأخدود تحت قيادة فتحي الجبال الذي تولى المهام الفنية خلفًا للروماني ماريوس سوموديكا المقال من منصبه لتراجع النتائج، علمًا أن المدرب التونسي استهل المهمة بالفوز على الفتح 1ـ0 في الجولة الـ27 للدوري.

ويحتل الأخدود المركز الـ17 وقبل الأخير في الترتيب العام للدوري بعد أن حصد 16 نقطة من 4 انتصارات والتعادل في مثلها، مقابل 20 خسارة خلال 28 جولة.