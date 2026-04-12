مونتي كارلو.. سينر يحقق اللقب وينتزع صدارة التصنيف

أحرز الإيطالي يانيك سينر لقب دورة مونتي كارلو للألف نقطة في كرة المضرب للمرة الأولى مجردًا غريمه اللدود الإسباني كارلوس ألكاراس من اللقب بفوزه عليه بنتيجة 7ـ6 «7ـ5» و6ـ3 في النهائي، الأحد، منتزعًا منه أيضًا صدارة التصنيف العالمي.

ونجح النجم الإيطالي، البالغ 24 عامًا، في حسم اللقاء بعد ساعتين و15 دقيقة، في المواجهة الأولى بينه وبين ألكاراس منذ بداية الموسم.

ورفع سينر، المتوَّج بلقبه الثالث في فئة الألف نقطة لهذا العام بعد ثنائية «صن شاين» في إنديان ويلز وميامي الشهر الماضي، سلسلة انتصاراته المباشرة مع ألكاراس إلى سبعة مقابل عشرة للإسباني.