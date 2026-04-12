فسيفسائية افتتاحية المصحف تزيّن متحف القرآن الكريم

وتتمثَّل في لوحةٍ فسيفسائيةٍ، تُجسِّد فاتحة المصحف الشريف في عملٍ فني، يجمع بين جماليات الخط العربي، ودقة فنون الزخرفة الإسلامية.

وتعود أصول هذه اللوحة إلى مصحفٍ نفيسٍ، كتبه الخطاط مصطفى ذو الفقار في القرن الـ 11 «الـ 17 الميلادي»، إذ أُعيد تجسيد افتتاحيته بأسلوب الفسيفساء، ما يعكس مهارةً فنيةً عاليةً، واهتمامًا تاريخيًّا بتوثيق المصحف الشريف بأساليبَ فنيةٍ متنوعةٍ.

ويُحفظ المصحف الأصلي ضمن مقتنيات مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، الذي يُعدُّ أحد أبرز الصروح المعرفية المتخصِّصة في صيانة وحفظ المخطوطات الإسلامية النادرة.

و طبقًا لوكالة الأنباء السعودية(واس) يأتي عرض هذه اللوحة ضمن جهود متحف القرآن الكريم لإبراز الإرث الحضاري الإسلامي، وتسليط الضوء على تطور فنون كتابة المصحف الشريف عبر العصور.