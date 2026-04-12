الاتحاديون يحفزون اللاعبين.. ويشترون 18 ألف تذكرة

حضر المئات من مشجعي فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى مقر النادي، الأحد، وأطلقوا الأهازيج والهتافات المحفِّزة لكتيبة «النمور» قبل مواجهة الوحدة الإماراتي، الثلاثاء، ضمن ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

واصطف مشجعون على يمين ويسار مدخل سيارات اللاعبين، وهتفوا لهم بالاسم وسط أجواءٍ حماسيةٍ، ورفعوا الأعلام الصفراء والسوداء بأحجامها المختلفة، مطالبين الفريق بالحصول على اللقب القاري.

في سياقٍ متَّصلٍ، بِيع أكثر من 18 ألفًا من تذاكر المباراة، التي يحتضنها ملعب «الإنماء»، قبل نحو 48 ساعةً على موعد انطلاقها، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وطُرِحَت التذاكر عبر تطبيق «أهلا» الإلكتروني، المخصَّص لشراء تذاكر مباريات البطولة، وبلغ سعر تذكرة مدرَّج الواجهة 80 ريالًا، مقابل 60 في زاوية الملعب، و40 خلف المرمى، فيما وصل سعر تذكرة «البريميوم» إلى 200 ريال.

وكان نادي الاتحاد سمح لمشجعيه بحضور الحصة التدريبية للفريق في ملعب النادي، مساء السبت.

وعلى الملعب ذاته، قاد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو تدريبًا، الأحد، بدنيًّا فنيًّا، واصل به تحضيراته لمواجهة الثلاثاء.