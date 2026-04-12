برباعية تولوز.. ليل يستعيد المركز الثالث

استعاد فريق ليل الأول لكرة القدم المركز الثالث من مرسيليا في ترتيب الدوري الفرنسي بعد تحقيق فوزه الرابع تواليًا بتجاوز مضيفه تولوز «المنقوص عدديًّا» 4ـ0 ضمن الجولة الـ 29، الأحد.

وتناوب على تسجيل رباعية ليل البلجيكي توماس مونييه في الدقيقة 23، ورومان بيرو «50»، والإسباني ماتياس فيرنانديز باردو «55»، والفرنسي أوليفييه جيرو «88 من ركلة جزاءٍ».

وأكمل تولوز اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48 بعد طرد الأمريكي مارك ماكنزي.

ولم يذق ليل طعم الخسارة منذ 1 فبراير الماضي في سلسلةٍ، حقق خلالها ستة انتصاراتٍ، وثلاثة تعادلاتٍ.

ورفع الفريق رصيده إلى 53 نقطةً في المركز الثالث معزِّزًا موقعه في معركة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا حيث يتقدَّم بفارق نقطةٍ واحدةٍ على مرسيليا الرابع، الذي كان أزاحه عن الثالث بفوزه على أرضه على ميتز 3ـ1، الجمعة، وثلاث نقاطٍ عن رين الخامس.

وبعد سلسلةٍ من ثلاثة انتصاراتٍ تواليًا خارج أرضهم أمام أنجيه 1ـ0، ورين ومرسيليا 2ـ1، فاز رجال المدرب برونو جينيسيو بسهولةٍ على تولوز، الذي لم يكن قد خسر سوى مباراتين على أرضه العام الجاري، كانتا أمام لنس 0ـ3، ومرسيليا 0ـ1.

وفي لقاءٍ آخر، واصل نيس سعيه للهروب من منطقة الهبوط بتعادله أمام لوهافر 1ـ1.

ورفع نيس رصيده إلى 28 نقطةً في المركز الـ 15 بفارق أربع نقاطٍ عن أوكسير الـ 16 ضمن منطقة الهبوط، ومتخلِّفًا بفارق نقطةٍ عن لوهافر الـ 14.

ومنح التنزاني مبوانا ساماتا التقدم للوهافر في الدقيقة 41، وعادلَ التونسي علي عبدي النتيجة لأصحاب الأرض «59».