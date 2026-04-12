فهمي: حكام صينيون في مهرجان القاهرة السينمائي

عقد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جلسة مباحثاتٍ مع تسوي يان، المدير التنفيذي للجنة المنظِّمة لمهرجان بكين السينمائي الدولي والمدير العام لشركة المهرجان، ناقشا فيها آليات تطوير العلاقات الثنائية والتبادل الثقافي.

وركز اللقاء على وضع خطواتٍ عمليةٍ لتنشيط اتفاقية التعاون السارية بين المهرجانين بما يضمن فتح آفاقٍ جديدةٍ لصُنَّاع السينما في البلدين.

وبحسب بيان صحفي لمهرججان القاهرة السينمائي، تطرَّقت النقاشات إلى تفاصيل الحضور الصيني في الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة، وشملت المقترحات استضافة أسماءٍ بارزةٍ من صُنَّاع السينما الصينية للمشاركة في لجان التحكيم.

وامتدَّت المحادثات لتشمل التنسيق لعرض مجموعةٍ مختارةٍ من الأفلام الصينية ضمن برامج المهرجان المتنوعة لإتاحة الفرصة أمام الجمهور المصري للاطلاع على المشهد السينمائي الآسيوي.

وفي ختام اللقاء، وجَّه فهمي دعوة رسميةً لتسوي يان لحضور فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي، خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وقدَّم اعتذاره عن تلبية الدعوة الموجَّهة إليه لحضور الدورة الـ 16 لمهرجان بكين السينمائي، أبريل الجاري، نظرًا لارتباطه المسبق بتصوير فيلمٍ خلال الفترة نفسها.