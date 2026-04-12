تمزق وتجمع دموي يبعدان كوليبالي عن نخبة آسيا

يبدأ السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، فترة علاج وتأهيل تتراوح من أسبوعين لـ 4 أسابيع على الأرجح، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وغاب كوليبالي عن بعثة الفريق التي توجّهت إلى جدة لملاقاة السد القطري، الإثنين، ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. ورجَّحت المصادر غيابه عن باقي الأدوار إذا تأهّل الفريق إليها، وكشفت عن خضوعه، مساء السبت، إلى فحوصٍ بأشعة الرنين المغناطيسي، داخل مستشفى خاص في الرياض، أظهرت تعرُّضه إلى تمزّق من الدرجة الثانية، وتجمُّع دموي، في العضلة الأمامية للفخذ الأيسر.

وفيما تستدعي حالته الخضوع إلى فترة علاج وتأهيل قد تطول إلى شهر كامل، تُختتَم منافسات البطولة في 25 إبريل الجاري.

وكان نادي الهلال قد أعلن، السبت، عن شكوى النجم الدولي السنغالي من آلامٍ في العضلة الأمامية حالت دون مغادرته مع بعثة الفريق.

واختتم «الأزرق» على أحد الملاعب الرديفة لملعب «الإنماء» استعداداته لمباراة السد، وخاض تدريبًا، مساء الأحد، جمع بين الشقين البدني والتكتيكي، تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.