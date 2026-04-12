عودة السيتي إلى الانتصارات تخنق أرسنال

أشعل فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم سباق المنافسة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق انتصارًا مستحقًا 3ـ0 على مضيفه تشيلسي، الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ32 للمسابقة.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح نيكو أوريلي التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 51، فيما أضاف زميلاه مارك جيهي وجيريمي دوكو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 57 و68 على الترتيب، ليعود فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا إلى نغمة الانتصارات، التي فقدها في الجولتين الماضيتين للمسابقة، بتعادله مع نوتنجهام فورست ووست هام يونايتد.

واستفاد مانشستر سيتي من خسارة منافسه أرسنال «المتصدر»، المباغتة 1ـ2 أمام ضيفه بورنموث، السبت الماضي، في الجولة ذاتها، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بفارق ست نقاط خلف الفريق الملقب بـ «المدفعجية».

ولا يزال مانشستر سيتي يمتلك مباراة مؤجلة مع ضيفه كريستال بالاس على ملعب الاتحاد، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة مع أرسنال، الأحد المقبل، في قمة مباريات المرحلة المقبلة للمسابقة، التي ستحدد شكل المنافسة على اللقب في المراحل الأخيرة من البطولة.

في المقابل، توقف رصيد تشيلسي، الذي تكبد خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم، مقابل 13 فوزًا وتسعة تعادلات، عند 48 نقطة في المركز السادس، لتتلقى آماله في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، ضربة موجعة.

ويتأخر تشيلسي بفارق أربع نقاط خلف ليفربول، صاحب المركز الخامس، آخر المراكز المؤهلة للمسابقة القارية.