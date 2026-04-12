بعد 2486 يوما السندباد يعود إلى جدة

يعود الفنان راشد الماجد «سندباد الأغنية العربية»، إلى إحياء ليلة غنائية في مدينة جدة، بعد غياب 2486 يومًا، في حفلة استثنائية على مسرح «جدة سوبردوم»، الجمعة 24 أبريل الجاري، بتنظيم من «روتانا»، ضمن فعاليات تقويم جدة، وشركة «إيفنتكوم»، وتحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.

وتكتسب هذه الحفلة أهمية خاصة، كونها تمثل عودة قوية للفنان الماجد إلى خشبة المسرح بعد فترة من الغياب، حيث كان آخر حفل له في عروس البحر الأحمر 4 يوليو 2019.

وضمن موسم جدة، رُفعت لافتات «كامل العدد» قبل موعد الحفل بيوم، وتألق السندباد بتقديم مجموعة من أجمل الأغنيات.

ومن المقرر أن يقود الفرقة الموسيقية في هذه الليلة المايسترو وليد فايد، بمشاركة نخبة من أمهر العازفين العرب، لضمان تجربة صوتية تليق بحجم الحدث.

وبالنظر إلى سجل الفنان راشد الماجد في مدينة جدة، كانت آخر إطلالة جماهيرية كبرى له في يوليو من العام الماضي 2023 على المسرح ذاته، حيث سجلت الحفلة وقتها «نفاذ كامل التذاكر» في وقت قياسي، وهو السيناريو المتوقع تكراره في حفلة أبريل الجاري فور طرح التذاكر عبر منصة «webook».

تأتي هذه الحفلة لتؤكد من جديد صدارة مدينة جدة وجهة رئيسة لأضخم الفعاليات الفنية في المنطقة، وتجدد العهد بين الماجد وجمهوره، الذي ارتبط معه بقصة حب فنية ممتدة لعقود.