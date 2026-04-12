الاتحاد يختار فندق الدحيل

اختار فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الإقامة في فندق «أصيلة»، المطلِّ على شارع التحلية في جدة، قبل نحو 24 ساعةً على مواجهة الوحدة الإماراتي، مساء الثلاثاء، ضمن ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويختتم الفريق تحضيراته للمباراة، مساء الإثنين، ويتَّجه بعدها بكامل لاعبيه المتاحين وأجهزته الفنية والإدارية والطبية إلى «أصيلة» للدخول في معسكرٍ مغلقٍ قبل الموعد القاري، حسبما أوضحت مصادرُ «الرياضية».

ونزل في الفندق ذاته فريق الدحيل القطري، الذي وصل إلى جدة السبت ويواجه الأهلي، حامل اللقب، الإثنين، في انطلاقة مباريات غرب القارة ضمن دور الـ 16. فيما فضَّل الأهلي فندق هيلتون جدة، واختار تراكتور الإيراني فندق موفنبيك، ويواجه شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، لحساب الدور ذاته.

في سياقٍ متَّصلٍ، كشفت مصادرُ «الرياضية» عن مشاهدة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، عديدًا من مباريات الوحدة الإماراتي، خلال الأيام القليلة الماضية، وتحليله أداء المنافس، وتدوينه أبرز نقاط القوة والضعف، في إطار تحضيره لمباراتهما.

وتستضيف جدة، من 13 إلى 25 أبريل الجاري، باقي مباريات ثُمن النهائي، ومباريات ربع ونصف النهائي، والنهائي.