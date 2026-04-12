شتوتجارت على أعتاب الأبطال.. وبريمن يلامس الهبوط

ألحق فريق شتوتجارت الأول لكرة القدم هزيمة قاسية بضيفه هامبورج 4ـ0، الأحد، في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، ليتخطى لايبزيج في المركز الثالث، ويعزّز موقعه في معركة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتناوب على تسجيل رباعية شتوتجارت كل من أنجيلو ستيلر «21»، وكريس فوريخ «32»، وماكسيميليان ميتيلشتايت «56»، والمغربي بلال الخنوس «86».

وسجّل الخنوس هدفه الأول منذ أن أتم ناديه صفقة انتقاله من ليستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة إلى صفقة دائمة.

وأهدر شتوتجارت أيضًا ركلة جزاء عن طريق المهاجم الدولي دينيز أونداف في الشوط الثاني.

وتقدم شتوتجارت، بطل مسابقة كأس ألمانيا الموسم الماضي، إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن لايبزيج، علمًا أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى يتأهلون إلى المسابقة القارية المرموقة الموسم المقبل.

في المقابل، تجمّد رصيد هامبورج عند 31 نقطة في المركز الـ 12.

واقترب فيردر بريمن أكثر من منطقة الهبوط بعد خسارته أمام كولن 1ـ3 في مباراة اتسمت بالأخطاء من قبل الفريق الزائر في المرحلة الـ 29، الأحد.

وتسبب بريمن في ركلة جزاء مبكرة سجلها اللبناني الأصل الألماني الجنسية سعيد الملا في الدقيقة السابعة، وخسر قائده ماركو فريدل ببطاقة حمراء لارتكابه خطأً ضد آخر لاعب في منتصف الشوط الأول 24.

وسجل راجنار آخه «65»، والآيسلندي إيزاك يوهانسون «90+7»، هدفي كولن، بينما سجل النمساوي رومانو شميد ركلة جزاء لبريمن «75».

وبهذه الخسارة، لم يعد بريمن، الذي تجمد رصيده عند 28 نقطة، ولعب أطول فترة في الدوري الألماني بالتساوي مع بايرن ميونيخ، يتقدم سوى بفارق ثلاث نقاط عن مركز ملحق تفادي الهبوط، الذي يحتله سانت باولي الـ 16، قبل خمس جولات من النهاية.

وتجاوز كولن الضيوف، ليتقدم للمركز الـ 13 برصيد 30 نقطة بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.