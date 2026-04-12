الاتفاق يكتمل قبل النصر

اكتملت صفوف فريق الاتفاق الأول لكرة القدم قبل مواجهة النصر، الأربعاء، بعد مشاركة المدافع عبد الله الخطيب في التدريبات الجماعية، الأحد، عقب تعافيه من الإصابة، حسبَ مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وافتقد الفريق الشرقي جهود الخطيب خلال مباراة الرياض، التي خسرها 2ـ3، لتعرُّضه إلى إصابةٍ في العضلة الخلفية، وتُمثِّل عودته خبرًا سارًّا للمدرب سعد الشهري، الذي يُعوِّل على اكتمال صفوف «النواخذة» أمام النصر.

وفضلًا عن الخطيب، بات الإسكتلندي جاك هيندري ومختار علي متاحين للمشاركة في لقاء الأصفر العاصمي بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة بداعي الإيقاف.

وقسَّم الشهري الحصة التدريبية، التي جرت على ملعب النادي، إلى جزأين، الأول خصَّصه للجوانب اللياقية، والثاني للنواحي التكتيكية، واختتمها بمناورةٍ فنيةٍ على جزءٍ من مساحة الملعب.

ويحتل الفريق الاتفاقي المركز السابع برصيد 42 نقطةً، بينما يتربَّع النصر على الصدارة بـ 73 نقطةً قبل مباراتهما على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.