قبل الأخدود.. ضمك يستعيد الغامدي

يعود هزاع الغامدي، جناح فريق ضمك الأول لكرة القدم، إلى التدريبات الجماعية، الإثنين، بعد تعافيه من إصابة عضلية، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وتعرض الجناح، البالغ من العمر 25 عامًا للإصابة خلال مباراة النصر، التي خسرها 1ـ2 ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وخضع على إثرها إلى برنامج علاجي وتأهيلي امتد نحو شهرين.

وتسببت الإصابة في غياب الغامدي عن المشاركة في 12 مباراة بالدوري، بعد أن كان ضمن أعمدة الفريق، إذ خاض مباريات، منها 15 على صعيد منافسات الدوري، وواحدة لحساب كأس خادم الحرمين الشريفين، وسجل هدفًا وحيدًا.

وتشكل عودة هزاع الغامدي دفعة مهمة للفريق الجنوبي قبل لقاء الأخدود الخميس بعد المقبل، في إطار الجولة الـ29 من الدوري.

ويعاود ضمك تدريباته على ملعبه تحت قيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي، بعد أن تمتع اللاعبون بإجازة لمدة ثلاثة أيام عقب التعادل مع القادسية 1ـ1، الخميس، في الجولة الـ28 من الدوري.

ويحتل الفريق الجنوبي المركز الـ15 برصيد 23 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات، و11 تعادلًا، فيما مني بـ13 خسارة بعد مرور 28 جولة من الدوري.