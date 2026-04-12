أوفييدو ينعش حظوظ البقاء.. وبيتيس يتعثر

عزز فريق ريال أوفييدو الأول لكرة القدم آماله في البقاء ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3ـ0 على مضيفه سيلتا فيجو، الأحد، في الجولة الـ31 للمسابقة.

وتقدم أوفييدو بهدف مبكر عن طريق ألبرتو رينا في الدقيقة الرابعة، وأضاف زميله فيديريكو فينياس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45 و57 على الترتيب.

وارتفع رصيد أوفييدو، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي والسادس في البطولة الموسم الجاري، إلى 27 نقطة في المركز التاسع عشر «قبل الأخير» بفارق 6 نقاط خلف مراكز الأمان، مع تبقي 7 مراحل على نهاية الموسم الجاري.

في المقابل، توقف رصيد سيلتا فيجو، الذي تلقى خسارته التاسعة في المسابقة خلال الموسم الجاري مقابل 11 فوزًا و11 تعادلًا، عند 44 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة ثانية، واصل ريال بيتيس هدر النقاط رغم افتتاح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي التسجيل في التعادل أمام مضيفه أوساسونا 1-1.

وافتتح الزلزولي التسجيل للفريق الزائر 7، وأدرك أصحاب الأرض التعادل قبل نهاية الشوط الأول بفضل الكرواتي أنتي بوديمير 40 من ركلة جزاء، في هدفه السادس عشر في الدوري.

وفشل ريال بيتيس في حصد النقاط الثلاث للمباراة السابعة تواليًا في سسلسلة حقق خلالها 5 تعادلات مقابل خسارتين، علمًا أن انتصاره الأخير يعود إلى المرحلة الرابعة والعشرين بفوزه على مايوركا 2ـ1.

ورفع بيتيس الذي سقط في فخ التعادل للمباراة الثانية تواليًا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس، متقدمًا بفارق نقطتين عن سيلتا فيجو السادس.

وأكرم ريال مايوركا وفادة ضيفه رايو فايكانو بثلاثية تناوب عليها الكوسوفي فيدات موريكي «36 و40» والشاب الإسباني خان فيرجيلي «65».

ورفع موريكي رصيده إلى 21 هدفاً في المركز الثاني في ترتيب الهدافين في «الليجا» متأخرًا بفارق هدفين عن صاحب الصدارة الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد.

ورفع مايوركا الذي كان أسقط ريال مدريد 2ـ1 في المرحلة الماضية، رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر متأخرًا بفارق نقطة عن رايو فايكانو الثالث عشر وفالنسيا الرابع عشر برصيد 35 نقطة لكل منهما.