تجريبيّا.. التعادل يجمع الفتح والكويت

تعادلَ فريق الفتح الأول لكرة القدم مع الكويت الكويتي 1ـ1 في المباراة التجريبية المغلقة التي جمعتهما على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، الأحد، ضمن تحضيراته بعد تأجيل لقائه أمام الأهلي في الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي بسبب مشاركة الفريق الجداوي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وافتتح الفريق الأحسائي النتيجة عبر الرأس أخضري ويسلي ديلجادو في الدقيقة 11، وفي الشوط الثاني نجح الكويت في تعديل النتيجة بواسطة محمد الصريعي.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفتح، الفرصة لعددٍ كبيرٍ من اللاعبين بهدف الوقوف على مستوياتهم قبل استكمال مشوار الدوري.

ويتأهب «النموذجي» لمباراة الخليج، 24 أبريل الجاري، على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء ضمن الجولة الـ 29 من الدوري.

ويحتل الفتح المركز الـ 14 برصيد 28 نقطةً قبل ست جولاتٍ من إسدال الستار على المشهد الختامي للبطولة.