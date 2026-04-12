قبل ثمن النهائي.. إنزاجي محتار.. والأهلي يحسمها

اعتمد فريق الأهلي الأول لكرة القدم على البرازيلي روجير إيبانيز، وزكريا هوساوي ضمن التشكيل الأساسي خلال مناورةٍ فنيةٍ، الأحد، في ختام تحضيراته لمواجهة الدحيل القطري، الإثنين، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة علي مجرشي، الظهير الأيمن، بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ، فيما يخضع الفرنسي فالنتين أتانجانا لاختبارٍ لياقي قبل المباراة، مع توجّهٍ فني لتفادي المجازفة به.

في المقابل، يواصل التركي مريح ديميرال برنامجه التأهيلي، ما يُؤكِّد غيابه عن اللقاء.

وفي جدة أيضًا، يلتقي الهلال نظيره السد القطري، الإثنين، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل. وقد أعلن النادي مشاركة محمد كنو، وناصر الدوسري في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيتهما، تأهبًا للمواجهة.

ويُفاضل الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، بين سلطان مندش، والفرنسي سايمون بوابري لتعويض غياب البرازيلي مالكوم، إذ اختبرهما في أجزاء مختلفة من المناورة، فيما يعتمد على أحد الثنائي علي لاجامي أو الإسباني بابلو ماري في خط الدفاع إلى جانب حسان تمبكتي، وسيحسم التشكيل خلال الاجتماع الفني، ظهر الإثنين.

ويلاقي الفائز من مباراة الهلال والسد فريق فيسيل كوبي الياباني في ربع النهائي، فيما يواجه المتأهل من الأهلي والدحيل فريق جوهور دار التعظيم الماليزي في الدور ذاته.