ليون يعود إلى الانتصارات بثنائية لوريان

وضع أولمبيك فريق ليون حدًا لسلسلة نتائجه السلبية بالفوز 2ـ0 على ضيفه لوريان، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

أحرز رومان ياريمتشوك وكورينتين توليسو هدفي المباراة في الدقيقتين 49 و56.

بعد خسارتين وثلاثة تعادلات في الجولات الخمس الماضية، حقق ليون فوزه الخامس عشر في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس.

كما أنعش ليون آماله أيضًا في التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث تفصله نقطتان فقط عن ليل ثالث الترتيب، وآخر المقاعد المؤهلة للبطولة القارية الأكبر في الموسم المقبل.

ووسط نتائجه السلبية محليًا، ودع أولمبيك ليون منافسات الدوري الأوروبي من دور الـ16 على يد سيلتا فيجو بعد التعادل 1ـ1 ذهابًا في إسبانيا وخسارة صادمة بهدفين دون رد إيابًا على ملعبه.

أما لوريان فقد واصل نزيف النقاط بعد خسارتين وتعادل في آخر ثلاث جولات، ليتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.