إنتر يعاقب كومو برباعية

عزز فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم صدارته لترتيب الدوري الإيطالي، وذلك بعدما قلب تأخره بهدفين دون رد إلى فوز على مضيفه كومو بنتيجة 4-3، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من المسابقة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 75 نقطة في المركز الأول بفارق تسع نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، والذي تعادل في وقت سابق الأحد مع مضيفه بارما 1-1.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كومو عند 68 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف يوفنتوس صاحب المركز الرابع، ليصبح حلمه في بلوغ منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مهددًا.

وتقدم كومو في الدقيقة 36 عن طريق أليكس فالي، ثم أضاف نيكو باز الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل ماركوس تورام هدف تقليص الفارق لإنتر ميلان، ثم عاد نفس اللاعب ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 48.

وسجل دينزل دومفريس الهدف الثالث لإنتر ميلان في الدقيقة 58، ثم عاد ليسجل الهدف الرابع لإنتر والثاني له في المباراة في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 89 سجل لوكاس دا كونا هدف كومو الثالث من ضربة جزاء، مقلصًا الفارق لفريقه.