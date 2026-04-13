كونسيساو : أواجه تحديات.. وأتسلح بثلاثة

كشف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن تحديات واجهها أخيرًا بسبب الإصابات والانتقالات، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يتهرب من المسؤولية.

وقال في مؤتمر صحافي، الإثنين، قبل مواجهة الوحدة الإماراتي الثلاثاء في جدة، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة: «وضعنا النقاط على الحروف في معسكر دبي، وحدث ما كنا نخشاه من إصابات».

وأشار إلى أن هذه الأمور خارجة عن السيطرة، وأن الفرق المنافسة تمتلك خيارات أفضل في التبديلات، مستذكرًا إصابة صالح الشهري كمثال.

وشدد على أن تفكير الفريق لا يقتصر على مباراة واحدة فقط.

ووصف الوحدة بأنه فريق صعب يمتلك عناصر قوية ولا يعتمد على لاعب واحد، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد يضم صانعي ألعاب مميزين يتمتعون بإمكانات كبيرة مثل بيرجوين وديابي وعوار.

وأكد المدرب أن «الفريق الذي سيلعب بمجموعة واحدة سيحقق الفوز»، معبرًا عن فخره بالعمل مع مجموعة من اللاعبين الكبار في الاتحاد.

وأضاف: «المباراة صعبة على الفريقين، ونحن نسعى للفوز وتقديم شيء إيجابي للجمهور الذي وقف معنا خلال الفترة الماضية.. الفريق الآن مختلف عما كان عليه سابقًا، وأمامنا مباراة واحدة فقط على أرضنا، بخلاف نظام الذهاب والإياب السابق، لذلك سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق الانتصار».

من جانبه، أكد الهولندي ستيفن بيرجوين، جناح الاتحاد:«الوحدة فريق صعب، سبق أن واجهناه في الدور الأول، لكن الآن يجب أن نقدم كل شيء في هذه المباراة أمام جماهيرنا وعلى أرضنا».

وأضاف بيرجوين أن الجميع يدرك صعوبة المواجهة، مشيرًا إلى وقوف الجمهور إلى جانب الفريق وتشجيعه خلال التدريبات في اليومين الماضيين.

وتابع: «نسعى للحصول على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل».

وأثنى اللاعب على دعم جماهير الاتحاد الإيجابي والقوي المستمر، قائلًا: «حضورهم الكبير يعني لنا الكثير، ونسعى لتقديم كل ما لدينا غدًا لإسعادهم».