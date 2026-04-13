مدرب الوحدة: نعمل على زيادة معاناة الاتحاد

وصف السلوفيني داركو ميلانيتش، مدرب فريق الوحدة الإماراتي الأول لكرة القدم، الإثنين، وضع منافسه الاتحاد بـ«غير الجيد» قبل مواجهته الثلاثاء في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة.

وقال ميلانيتش في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «نعلم الوضع الصعب الذي يمر به فريق الاتحاد، لكن هذا الأمر لا يعنينا.. علينا أن نصعّب عليهم المهمة داخل الملعب ونحقق ما نسعى إليه».

وأضاف :«سعداء بوجودنا في هذا الدور، وأمامنا مواجهة غدًا أمام الاتحاد، فريق قوي وصعب يتمتع بخبرة كبيرة وقوة واضحة، ويملك فرصة التأهل مثلنا.. سنكون بتركيز عالٍ لتحقيق الانتصار وحسم التأهل».

وأشار المدرب السلوفيني إلى صعوبة اللعب أمام الجمهور الكبير الذي يتوقع أن يحضر المباراة، قائلًا: «اللعب أمام جمهور كبير وقوي أمر طبيعي ويُعتبر صعبًا ويضع ضغطًا على اللاعبين.. بعض لاعبينا سبق لهم اللعب أمام حضور جماهيري كبير، لكن هناك آخرون لم يختبروا هذه التجربة بعد.. نتمنى أن تكون هذه الفرصة دافعًا قويًا لهم لتحقيق الفوز».

من جانبه، أكد النجم الصربي دوشان تاديتش، لاعب الوحدة، ثقة الفريق الكاملة في قدرته على حسم التأهل.

وقال تاديتش: «بكل تأكيد مواجهة صعبة أمام فريق قوي، لكننا نثق في أنفسنا وقدرتنا على حسم التأهل غدًا».

وأضاف: «مواجهة الدور الأول أمام الاتحاد كانت مختلفة تمامًا؛ كان لدينا لاعبون ومدرب مختلفون، والآن الاتحاد أيضًا غيّر عددًا من اللاعبين والمدرب..نعلم جيدًا صعوبة اللقاء أمام جمهورهم، ونسعى للظهور بشكل جيد داخل الملعب وتحقيق الفوز».