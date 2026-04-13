ربيعي: وضعنا معقد.. وعندي 6 دوليين

وصف الإيراني محمد ربيعي، مدرب فريق تراكتور الأول لكرة القدم، مواجهة شباب الأهلي الإماراتي في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة بأنها صعبة للغاية.

وقال ربيعي، الإثنين، في المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة: «تابعت مواجهات شباب الأهلي السابقة، ووجدته فريقًا صعبًا جدًا.. لقد فهمت طريقة لعبهم جيدًا، ويملكون لاعبين بمستوى عالٍ. في المقابل، وضعنا في هذه المواجهة معقد، وستكون المباراة صعبة علينا طوال الـ90 دقيقة».

وأضاف المدرب الإيراني: «في صفوفنا الحالية، نملك لاعبين مميزين، من بينهم ستة لاعبين دوليين، إضافة إلى حارسين بإمكانات عالية.. لدينا طموحات كبيرة في الفوز بجميع المواجهات المقبلة والتأهل إلى النهائي الآسيوي.. ابتداءً من غد، سيشاهد الجميع المستوى العالي الذي نملكه، على الرغم من المشاكل الكبيرة التي واجهتنا في الفترة الماضية».

من جانبه، تحدث لاعب تراكتور علي رضا عن التحضيرات المتأخرة للفريق، قائلًا: «بعد وصولنا خضنا حصة تدريبية واحدة فقط، وسنخوض اليوم التدريب الأخير قبل المباراة.. واجهنا بعض الصعوبات، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتجاوزها.. نحن ننتظر انضمام بقية اللاعبين للمشاركة معنا في مواجهة الغد أمام شباب الأهلي الإماراتي».

وأكد علي رضا: «سنلعب من أجل طموح واحد فقط، وهو الفوز والانتصار والتأهل إلى الدور المقبل».