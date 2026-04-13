الصراع السادس يجمع الأهلي والدحيل

يطمح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى مواصلة الحفاظ على لقبه القاري حين يواجه الدحيل القطري، الإثنين، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويخوض الأهلي اللقاء بعد تعثره بالتعادل 1ـ1 أمام الفيحاء الأربعاء الماضي في دوري روشن السعودي، في حين يعيش الدحيل موسمًا صعبًا ويبدو في طريقه لإنهاء الدوري القطري ضمن النصف السفلي من جدول الترتيب.

وقدم حامل اللقب الأهلي أداءً مميزًا في دور المجموعات، حين أنهاه في المركز الثاني خلف مواطنه الهلال.

ويدرك الأهلي أن الدحيل نجح في فرض التعادل عليه بنتيجة 2ـ2 عندما التقيا في مرحلة الدوري، علمًا بأن المواجهات الثلاث الأخيرة من أصل 5 انتهت جميعها بالتعادل، بينما فاز القطب الجداوي في واحدة وخسر أخرى.

وفي موسم صعب للغاية، نجح الدحيل في التأهل إلى دور الـ16 بفارق الأهداف، بعدما جمع ثماني نقاط فقط من ثماني مباريات.

ومع ذلك، تمثل بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة فرصة لإنقاذ موسمه، خاصة أن هذه المواجهة تُلعب بنظام خروج المغلوب، وهو ما سيدفع الفريق القطري لدخول المباراة بعقلية الانتصار.

وكان الأهلي حصل في مرحلة الدوري على المركز الثاني في منطقة الغرب برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، حيث حقق خمسة انتصارات مقابل التعادل مرتين، وخسارة مباراة واحدة.

في المقابل حصل الدحيل على المركز السابع في منطقة الغرب برصيد 8 نقاط من ثماني مباريات، حيث فاز في مباراتين، وتعادل مرتين، وخسر أربع مباريات.