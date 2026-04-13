الهلال يواجه السد بذكرى الثلاثية

يواجه فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره السد القطري، الإثنين عند الـ 9:00 مساءً، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا في جدة.

السد لم يحقق سوى فوز واحد فقط على الهلال في آخر أربع مواجهات سابقة ضمن الأدوار الإقصائية.

ويدخل الهلال المباراة بسجل خالٍ من الهزائم في آخر سبع مواجهات أمام الأندية القطرية بعد أن حقق الفوز في 6 وتعادل في واحدة.

ويهدف الهلال إلى تكرار انتصاره على السد بعد أن تفوَّق على الفريق القطري 3ـ1 في دور المجموعات.

وتحوم الشكوك حول قدرة ثلاثة من أعمدة الهلال الرئيسة، ممثلة في السنغالي خاليدو كوليبالي والبرازيلي مالكوم فليبي ومحمد كنو، على المشاركة بسبب إصابات متفرقة.

في المقابل، تأهل السد إلى دور الـ16 حين أنهى مرحلة المجموعات في المركز الثامن، متفوقًا على الشارقة الإماراتي بفارق الأهداف، بعدما تساوى الفريقان برصيد ثماني نقاط.

وستكون معنويات الفريق القطري مرتفعة، بعد أن اقترب من التتويج بلقب دوري بلاده، إذ يتبقى له مواجهة وحيدة الفوز فيها يضمن تحقيقه اللقب.

ويغيب عن السد في هذه المباراة البرازيلي جيليرمي توريس، الذي خضع لعملية جراحية في العضلة الخلفية، ومواطنه جيوفاني هنريكي لعدم الجاهزية، وأنس عبد السلام بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان الهلال تصدر مرحلة المجموعات برصيد 22 نقطة من ثماني مباريات، فاز في سبع مقابل تعادل وحيد، في حين حصل السد على المركز الثامن بـ 8 نقاط، فاز في مباراتين، وتعادل مرتين، وخسر أربع مواجهات.