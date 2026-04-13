سوزا : دخلنا المنعطف.. ونواجه أزمة

أكد البرتغالي باولو سوزا، مدرب فريق شباب الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم، أنه يمر بمنعطف حاسم في مشواره ببطولة آسيا للنخبة قبل مواجهة تراكتور الإيراني، الثلاثاء، في دور الـ 16 في جدة.

وقال سوزا في المؤتمر الصحافي، الإثنين، قبل المواجهة: «نملك فريقًا منظمًا في كل الخطوط، وقدرات اللاعبين كبيرة، وكل ما نحتاجه هو أن نلعب طوال دقائق المباراة بتركيز عالٍ وبحث دائم عن الفرص التي تحقق الفوز».

وأضاف أن الخصم تراكتور «معروف جيدًا» للفريق، إذ سبق أن لعبوا أمامه في مرحلة المجموعات وتعادلا، مشيرًا إلى أن لاعبي تراكتور يتمتعون ببنية جسمانية قوية.

وقال سوزا إنه يواجه أزمة من الضغط الناتج عن تداخل البطولات، موضحًا أن هذا السبب الرئيس في عدم الاعتماد على بعض اللاعبين بشكل كامل.

وأوضح أن أولوية الفريق حاليًا هي الاستمرار في المشوار الآسيوي، مؤكدًا أنهم سيتخلون قليلًا عن المنافسات المحلية للتركيز على البطولة القارية.

من جانبه، شدد عيد النعيمي لاعب الفريق على أن مباراة الغد أمام تراكتور هي مواجهة خروج مغلوب، ما يمنحهم دافعًا إضافيًا كبيرًا. وقال النعيمي: «هذه المواجهة تمنحنا دافعًا أكبر من أجل التركيز والفوز، وسندخل المباراة بمجهود أكبر، وعلينا التركيز حتى لا نودع البطولة».وأكد اللاعب جاهزية الفريق التامة للقاء، قائلًا: «جاهزيتنا تامة لمباراة الغد، ولدينا ثقة كاملة بزملائي اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والانتصار والتأهل إلى الدور المقبل».