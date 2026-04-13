فتح بوابات الآسيوية قبل الانطلاق بـ 5 ساعات

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة لقدم، فتح بوابات ملعبي مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين، في جدة قبل انطلاقتها بـ5 ساعات، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وسيتاح الدخول للجماهير التي اشترت تذاكر مواجهة فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام الدحيل القطري، المقررة على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية، عند الـ 01:00 ظهرًا، على أن تطلق صافرة حكم المباراة عند الـ 05:45 دقيقة.

وتشرع أبواب ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، الذي يحتضن مباراة الهلال أمام السد، عند الـ 05:00 مساءً، على أن تكون ركلة البداية عند الـ 09:00.

وينتظر أن يواجه الفائز من مواجهة الأهلي والدحيل فريق جوهور دار التعظيم الماليزي، فيما يلتقي المنتصر من مباراة الهلال أمام السد، فيسيل كوبي الياباني في ربع النهائي.

ويستعد ماتشيدا زيلفيا الياباني، لمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي، على أن يلتقي بوريرام يونايتد التايلاندي، المنتصر من مباراة تراكتور الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي في الدور ذاته.

ويلعب النهائي في 25 أبريل على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.