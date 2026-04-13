يايسله يتفوق أمام المدربين الأفارقة

يواجه فريق الأهلي الأول لكرة القدم منافسه الدحيل القطري، الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستعد الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي لمواجهة منافسه الجزائري جمال الدين بلماضي مدرب الدحيل، إذ يتقابل المدربان للمرة الثانية الموسم الجاري، بعد مرحلة المجموعات.

ويملك ماتياس يايسله تاريخًا مميزًا ضد المدربين من قارة إفريقيا، إذ لعب 9 مباريات سابقة ضدهم، تمكن خلالها من تحقيق 5 انتصارات، وخسر مرتين إضافة إلى تعادلين، كما سجلت فرقه 24 هدفًا واستقبلت شباكهم 9 في المقابل.

وتعادل الأهلي مع الدحيل القطري بنتيجة 2ـ2 في الدور الأول، إذ سجل إدميلسون جونيور للدحيل، قبل أن يسجل للأهلي كل من ماتيوس جونسالفيس ورياض محرز، فيما أدرك بياتيك التعادل للدحيل.

ولم يكن بلماضي هو المدرب الإفريقي الوحيد الذي لعب ضده ماتياس يايسله تدريبيًا، إذ واجه المدرب الألماني بعض المدربين الأفارقة خلال مسيرته، من بينهم التونسي جلال الدين القادري مدرب الحزم.

وتفوق يايسله على جلال القادري مرتين من أصل مباراتين، حيث فاز الأهلي على الحزم بالنتيجة ذاتها 2ـ0 مرتين الموسم الجاري، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ولعب يايسله أيضًا ضد مدرب إفريقي آخر هو الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إذ فاز الأهلي على أبها بنتيجة 5ـ1 حين كان يدرب موسيماني أبها، بينما تعادل الأهلي والاستقلال الإيراني بنتيجة 2ـ2، ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لموسم 2024ـ2025.

وفاز يايلسه مرة وخسر مثلها أمام التونسي يوسف المناعي حين كان يدرب أبها، إذ فاز الأهلي على أبها بسداسية، فيما خسر بنتيجة 1ـ2، ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي لموسم 2023ـ2024.

هذا وانتصر يايسله مع الأهلي مرة أمام الجزائري نور الدين زكري كما خسر مرة، إذ فاز الأهلي بنتيجة 4ـ1 على الخلود، كما خسر بنتيجة 0ـ1، ضمن منافسات دوري المحترفين لموسم 2024ـ2025.