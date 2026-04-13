ثمن النهائي.. الأهلي يعبر 5 مرات

يبحث فريق الأهلي الأول لكرة القدم عن التأهل السادس من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي يخوضه للمرة الثانية بالمسمى الحالي للمسابقة، والتاسعة إجمالًا منذ استحداثها عام 2003.

وعندما كانت المسابقة تحمل اسم دوري أبطال آسيا ظهر الأهلي في هذا الدور 7 مرات، وعجز عن عبوره أعوام 2015 و2018 و2019، بينما تخطّاه أعوام 2012 و2013 و2017 و2020.

وتخطاه أيضًا في موسمها الماضي، الأوَّل لها بمسمى دوري أبطال آسيا للنخبة، وواصل طريقه حتى اعتلى منصّات التتويج.

ومجددًا، صعد الفريق الجدّاوي إلى هذا الدور، وللمرة التاسعة، بعد احتلاله وصافة مجموعة الغرب من النسخة الجارية، متأخرًا خلف الهلال المتصدر بفارق 5 نقاط.

وسيتواجه مع الدحيل القطري، الإثنين، على ملعب «الإنماء» في جدة، بحثًا عن الوصول إلى دور الثمانية.

ولُعِب الدور عام 2012 من مباراة واحدة، وفاز فيها الأهلي على الجزيرة الإماراتي بركلات الترجيح، بعد التعادل 3ـ3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتحوَّل دور الـ 16 إلى نظام الذهاب والإياب في النسخة التالية عام 2013، واجتازه الأهلي بالتعادل 1ـ1 مع الجيش القطري على ملعبه، ثم الفوز في العودة بثنائية نظيفة.

وشهدت نسخة 2015 مغادرة الأهلي من دور الـ 16 للمرة الأولى، بعد خسارته ذهابًا 0ـ1 أمام نفط طهران الإيراني، وانتصاره إيابًا 1ـ2، ليتأهل المنافس بأفضلية الهدف خارج الديار.

ووصل الفريق الجدّاوي إلى ثمن النهائي من جديد في 2017، واستطاع العبور أمام شباب الأهلي الإماراتي، بالتعادل 1ـ1 ذهابًا، ثم الفوز 3ـ1 إيابًا.

وانعكس السيناريو في النسخة التالية 2018، التي غادر فيها من دور الـ 16 بعد خسارته ذهابًا أمام السد القطري 1ـ2 ثم تعادله 2ـ2 إيابًا.

واستمرَّ عناد الدور معه في النسخة اللاحقة 2019 عندما خسر على ملعبه أمام الهلال 2ـ4 ذهابًا، وفاز 1ـ0 فقط إيابًا في الرياض.

وبسبب جائحة كورونا، استضافت قطر الأدوار الإقصائية من نسخة 2020 ولُعب كلّ منها بنظام المباراة الواحدة، وواجه الأهلي منافسه شباب الأهلي الإماراتي في ثمن النهائي، وفاز بركلات الترجيح، بعد التعادل 1ـ1 في زمن المباراة، على غرار ما حدث عام 2012.

وفي الموسم الأول للبطولة بعد اعتماد مسمى دوري أبطال آسيا للنخبة، بلغ الأهلي ثمن النهائي، وأطاح بالريان القطري بعد الفوز عليه 3ـ1 ذهابًا و2ـ0 إيابًا.