الدحيل.. بين الجيش والشرطة وُلِدَ بطلا

في قلب الدوحة، وبين أزقتها المصبوغة بروح الحداثة، ولدت حكاية نادي الدحيل، لم تكن مجرد قصة رياضية عابرة، بل أشبه بأسطورةٍ كُتِبَت فصولها بحبرِ العزيمةِ وطموح الألقاب، قصة بدأت باسم «لخويا» ثم دمجت مع نادي «الجيش» لتشكل نادي الدحيل بصورته الحالية.

تعود الجذور الأولى إلى عام 1938 تحت مسمى فريق «الشرطة»، لكن التأسيس الرسمي والحديث للنادي بدأ في 2009، فقبل ذلك العام، لم يكن هناك نادٍ يحمل اسم «الدحيل»، ولا حتى «لخويا» في سجلات الاتحاد القطري.

حمل الاسم قصة تراثية، فكلمة «لخويا» مشتقة من «الخوي»، وهي تسمية تاريخية تُطلق على الحرس الخاص الذين يرافقون الحكام ، تعبيرًا عن «الأخوة» والوفاء للوطن.

في عام 2009، بَزغَ فجرُ كيانٍ جديد تحت مسمى «نادي لخويا»، وتم تجميع أفضل اللاعبين المتاحين وبناء منظومة إدارية صارمة، المفاجأة كانت في سرعة الإنجاز، حيث صعد الفريق في أول عام، بعد أن دخل دوري الدرجة الثانية كإعصارٍ لا يهدأ، بعد موسم واحد، أعلن صعوده إلى الأضواء، ليضع لنفسه قدمًا بين عمالقة الكرة القطرية.

منذ اللحظة الأولى، أكد لخويا أنَّه لن يأتي ليكون ضيف شرف، في موسمه الأول بين الكبار 2010ـ2011، فجر المعجزة التي ستبقى محفورة في سجلات القارة، نادٍ صاعد حديثًا يقتنص درع الدوري في أول ظهور له، محطمًا احتكار الكبار ورافعًا راية التحدي، إنجاز لم يسبقه إليه أي نادٍ آخر في تاريخ الكرة القطرية.

شهدت القصة، في عام 2017، تحولًا استراتيجيًّا كبيرًا، عندما تقرر دمج نادي «لخويا» مع نادي «الجيش» ليولد كيانٌ أكثر قوة تحت مسمى «نادي الدحيل»، كان اتحادًا للقوى والمواهب، جعل من الفريق ترسانة بشرية لا تُقهر.

كان الهدف خلق كيان رياضي واحد يمتلك أفضل المنشآت وأقوى اللاعبين لتمثيل قطر بقوة في دوري أبطال آسيا، وتم اختيار اسم «الدحيل» كاسم جغرافي يربط النادي بجمهوره في المنطقة التي يقع فيها مقر النادي.

نادي الجيش الطرف الآخر في المعادلة، لم يكن ناديًا عاديًا، بل كان المنافس الشرس للخويا قبل الدمج، تأسس رسميًّا قبل لخويا بعامين فقط، وكان يتبع القوات المسلحة القطرية، وعندما اندمج الناديان، انتقلت سجلات وإنجازات نادي الجيش المعنوية والفنية إلى كيان «الدحيل»، الذي استحوذ على ملعب عبد الله بن خليفة «ملعب لخويا سابقًا» كملعب رسمي، مع الاستفادة من التجهيزات اللوجستية لنادي الجيش.

لم تكتفِ طموحات «الطوفان» بالحدود المحلية، بل امتدت أشرعته لتجوب القارة الآسيوية. حقق الفريق أرقامًا قياسية، منها سلسلة الانتصارات المتتالية التسعة في دوري الأبطال، وصولًا إلى نصف نهائي القارة في 2022.

اكتملت ملحمة الدحيل بفصلٍ استثنائي «موسم الثلاثية الإعجازية» 2017ـ2018، يومها لم يكن فيه الفريق مجرد بطل، بل كان «إعصارًا» كرويًّا اجتاح كل ما اعترض طريقه.

بهدف «اللا هزيمة»: دخل الفريق الدوري بعقلية ترفض الانكسار، فأنهى المسابقة بـ 19 انتصارًا و3 تعادلات، دون خسارة واحدة، وهو إنجاز تاريخي نادرًا ما يتكرر.

بفضل التناغم بين «السمفونية» و«القناص»، كان السر يكمن في المثلث الهجومي المرعب «المساكني، نام تاي هي، والمعز علي»، الذين سجَّلوا وحدهم ما يقارب نصف أهداف الفريق، ما جعل الدفاعات المنافسة تنهار قبل صافرة البداية.

تحوَّل الدحيل من «مشروع نادٍ» إلى «مؤسسة للبطولات»، حيث تجمعت خبرة القوات المسلحة «نادي الجيش» مع طموح قوة الأمن «لخويا»، لتنتج كيانًا أزرق يفيض بالذهب.

في عام 2021، حان موعد العالمية، بعد أن شارك الدحيل في كأس العالم للأندية، يومها وقف لاعبو الفريق بكل شموخ على أرض «ملعب المدينة التعليمية»، واجهوا الأهلي المصري في قمة عربية من نار، ثم حفروا اسمهم في المركز الخامس عالميًّا بعد إسقاط بطل آسيا أولسان هيونداي بثلاثية تاريخية.

منذ تأسيسه بمسمييه القديم والجديد، فرض النادي سيطرته على البطولات المحلية، فحقق لقب الدوري القطري ثماني مرات كان آخرها موسم 2022ـ2023، كما حقق كأس أمير قطر أربع مرات، ومثلها كأس قطر «كأس ولي العهد سابقاً» وكأس أريدُ «كأس النجوم» لقب واحد، ما يجعله أحد أكثر الأندية حصدًا للألقاب في العقد الأخير بـ 19 لقبًا.

وفي عام 2025، أعلن النادي عن تحديث هويته بتغيير الزي الرسمي من اللون الأحمر التقليدي إلى اللون الأزرق.

اليوم، وبينما يرتدي الدحيل حلته الجديدة بلونها الأزرق، يبقى وفيًا لتاريخه الذي بدأ بـ «الأحمر»، مؤكدًا أنَّه النادي الذي وُلد بطلًا، مقدمًا نموذجًا فريدًا في كرة القدم الحديثة، حيث تحوَّل من نادٍ في الدرجة الثانية إلى قوة هيمنة محلية وآسيوية خلال عقد واحد فقط.