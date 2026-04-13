قبل ليفربول.. باركولا يعزز صفوف سان جيرمان

أُدرج برادلي باركولا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، الذي تعرض لإلتواء في الكاحل، مارس الماضي، ضمن القائمة لمباراة الإياب، أمام ليفربول الإنجليزي على ملعبه «أنفيلد» في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وغاب باركولا صاحب الـ23 عامًا، والذي تعرض لالتواء في أربطة كاحله الأيمن، خلال الفوز على تشيلسي الإنجليزي 3ـ0، مارس الماضي، عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

واستأنف لاعب ليون السابق التدريبات الكاملة الأسبوع الماضي، لكنه لم يكن جاهزًا بعد لاستدعاء الإسباني لويس إنريكي، مدرب الفريق، إلى مباراة الذهاب التي انتهت بفوز النادي الباريسي حامل اللقب 2ـ0 على ملعبه «بارك دي برانس».

وقال إنريكي، صاحب الـ55 عامًا، الثلاثاء الماضي، قبل مباراة الذهاب :«لن يلعب، هذا واضح، تدرب مع الفريق، ونحن نحاول تجهيزه بأفضل شكل ممكن لاستعادة ثقته بنفسه، الأمر متروك له ليقرر متى يكون جاهزًا».

ونشر باركولا صورة له أثناء التدريب عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

في المقابل، يستمر غياب الإسباني فابيان رويس، لاعب الوسط، المصاب في ركبته، إذ لم يستأنف التدريبات الكاملة بعد، وهو غير مدرج ضمن تشكيلة سان جيرمان المغادرة إلى شمال غرب إنجلترا.