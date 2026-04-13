سطو مسلح ينهي حياة مهاجم تشيلسي

قُتل دومينيك فريمبونج، مهاجم فريق بيركوم تشيلسي الغاني الأول لكرة القدم، بعدما هاجم لصوص مسلحون حافلتهم أثناء عودتهم من مباراة خارج أرضهم، الأحد، حسبما أعلن الاتحاد المحلي للعبة، الإثنين.

وأصدر النادي المنافس في الدوري الغاني الممتاز، بيانًا صحافيًا، جاء فيه :«رجال مقنّعون يحملون مسدسات وبنادق أطلقوا النار على حافلة الفريق، ما أجبر اللاعبين على الاحتماء في أراضٍ تغطيها الأشجار».

ووفقًا للشرطة الغانية، وقع الهجوم على طريق أهييريسو-كوامي دوومور سريسو في مقاطعة نييناهين بمنطقة أشانتي.

وأوضحت الشرطة أن فريمبونج صاحب الـ20 عامًا، أُصيب بطلقات نارية، وتوفي في المستشفى أثناء تلقيه العلاج، مضيفة :«هُناك ضحية أخرى، وهو جورج أووسو أفريي البالغ من العمر 52 عامًا، سُرق منه مبلغ 4500 سيدي غاني، ما يُعادل 408 دولارات أمريكي».

ووصف الاتحاد الغاني الحادث بالمأساوي، وخسارة كبيرة لنادي بيركوم تشيلسي، وكذلك لكرة القدم ككل، متابعًا :«دومينيك كان موهبة شابة واعدة، جسّد بتفانيه وشغفه باللعبة روح دورينا».

وانضم فريمبونج إلى صفوف بيركوم تشيلسي على سبيل الإعارة، من فريق أدوآنا ستارز مطلع العام الجاري.

وخاض فريمبونج 13 مباراة، وسجّل هدفين مع الفريق، بحسب وسائل إعلام غانية.